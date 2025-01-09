Польша анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Польша готовит новый пакет военной помощи Украине, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече "Рамштайн" сегодня, 9 января, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны страны.

Польша готовит еще один пакет помощи Украине, еще одно пожертвование. Что возможно, мы всегда предоставляем. Конечно, есть предел, который мы не пересекаем, - это предел безопасности польского государства - заявил Владислав Косиняк-Камыш.

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На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") сегодня, 9 января, утвердили восемь дорожных карт, в которых определены ключевые цели украинской армии до 2027 года.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна" объявил о новом пакете военной помощи Украине от США в размере 500 млн долларов.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о поставке новых систем противовоздушной обороны, а также боевых и машин пехоты.