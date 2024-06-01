Зеленський та президент Індонезії обговорили напрями двосторонньої співпраці
Київ • УНН
На полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.
Президент Володимир Зеленський на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" провів зустріч з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто. Головні теми перемовин – прогрес в імплементації Формули миру та напрями двосторонньої співпраці, передає УНН.
Сінгапур. На полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" провів зустріч з обраним Президентом Індонезії Прабово Субіанто. Головні теми перемовин – прогрес в імплементації Формули миру та напрями двосторонньої співпраці
Він зазначив, що Україна сподівається на участь Індонезії в першому Глобальному саміті миру на найвищому рівні та на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Дякуємо й розраховуємо на вашу підтримку – підтримку нашої територіальної цілісності й суверенітету. У мене була дуже гарна доповідь та можливість виступити з відеозверненням в Індонезії на зустрічі "Великої двадцятки" та представити наше бачення миру в Україні…І звичайно, для мене дуже важливо почути ваш голос – голос вашої великої країни, вашого суспільства на Саміті миру у Швейцарії. І звісно, нам потрібна ваша участь
Доповнення
Президент Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла". Він проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.