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Зеленский и президент Индонезии обсудили направления двустороннего сотрудничества

Зеленский и президент Индонезии обсудили направления двустороннего сотрудничества

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 14:39  •  5249 просмотра

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На полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.

Президент Владимир Зеленский на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" провел встречу с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Главные темы переговоров-прогресс в имплементации формулы мира и направления двустороннего сотрудничества, передает УНН.

Сингапур. На полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" провел встречу с избранным Президентом Индонезии Прабово Субианто. Главные темы переговоров-прогресс в имплементации формулы мира и направления двустороннего сотрудничества

- написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что Украина надеется на участие Индонезии в первом Глобальном саммите мира на высшем уровне и на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Спасибо и рассчитываем на вашу поддержку – поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. У меня был очень хороший доклад и возможность выступить с видеообращением в Индонезии на встрече "Большой двадцатки" и представить наше видение мира в Украине...и конечно, для меня очень важно услышать ваш голос – голос вашей великой страны, вашего общества на саммите мира в Швейцарии. И конечно, нам нужно ваше участие

 - сказал Зеленский Субианту.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".  он проведет ряд встреч, в том числе с президентом Сингапура Тараном Шанмугаратнамом и министром обороны США Ллойдом Остином.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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