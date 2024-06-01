Зеленский и президент Индонезии обсудили направления двустороннего сотрудничества

Президент Владимир Зеленский на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" провел встречу с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Главные темы переговоров-прогресс в имплементации формулы мира и направления двустороннего сотрудничества, передает УНН.

Сингапур. На полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" провел встречу с избранным Президентом Индонезии Прабово Субианто. Главные темы переговоров-прогресс в имплементации формулы мира и направления двустороннего сотрудничества - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что Украина надеется на участие Индонезии в первом Глобальном саммите мира на высшем уровне и на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Спасибо и рассчитываем на вашу поддержку – поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. У меня был очень хороший доклад и возможность выступить с видеообращением в Индонезии на встрече "Большой двадцатки" и представить наше видение мира в Украине...и конечно, для меня очень важно услышать ваш голос – голос вашей великой страны, вашего общества на саммите мира в Швейцарии. И конечно, нам нужно ваше участие - сказал Зеленский Субианту.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла". он проведет ряд встреч, в том числе с президентом Сингапура Тараном Шанмугаратнамом и министром обороны США Ллойдом Остином.