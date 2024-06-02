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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира-Зеленский

После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира-Зеленский

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 08:09  •  3118 просмотра

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Зеленский надеется, что после мирного саммита результат, аналогичный "зерновой инициативе", может открыть путь для реализации пунктов формулы мира. Но, при условии, что мировое большинство согласится с совместными соглашениями и шагами.

Во время выступления на форуме безопасности в Сингапуре, Владимир Зеленский отметил, что хотя и некоторые мировые лидеры до сих пор не подтвердили свое участие в саммите мира, более ста стран заявили о присутствии. Президент Украины надеется, что мировое большинство согласует договоренности и пункты Формулы мира заработают, передает УНН.

детали

В воскресенье, 2 июня, в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы украинского государства, он надеется, что "после саммита мира, когда мировое большинство обращается с общими договоренностями и шагами, соответствующие стороны передадут их России, стремясь достичь результата, подобного"зерновой инициативе".

Если эти базовые вещи будут реализованы, другие пункты формулы мира также заработают

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил что разочарован, поскольку "некоторые мировые лидеры до сих пор не подтвердили свое участие в саммите мира".

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К сожалению, есть также попытки сорвать саммит. Мы не хотим верить, что это является стремлением к монопольной власти в мире – лишить мировое сообщество возможности решать вопросы войны и мира и оставить эту власть в руках одного-двух. Мы уважаем Устав ООН, уважаем каждую нацию и относимся ко всем одинаково – только на этом принципе можно обезопасить мир от войны

- предупредил Зеленский.

Он также заявил, что " более ста стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. На сегодня".

На первом саммите мы рассмотрим три пункта формулы мира – ядерную безопасность, продовольственную безопасность, освобождение военнопленных и, конечно, украинских детей, похищенных Россией. - напомнил Зеленский.

Напомним

Во время рабочего визита в Сингапур президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США обсудил дальнейшую поддержку Украины.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
sinhapurСингапур
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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