107 країн та організацій візьмуть участь у Саміті миру – прессекретар Президента
Київ • УНН
107 країн та організацій підтвердили свою участь у Саміті миру, ініційованому Україною.
Прессекретар Президента України Сергій Никифоров підтвердив, що станом на зараз, на Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії, будуть присутні 107 країн та організацій. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
"На зараз 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру", - сказав Никифоров.
Нагадаємо
Під час виступу на безпековому форумі в Сінгапурі, Володимир Зеленський зазначив, що хоча й деякі світові лідери досі не підтвердили свою участь у Саміті миру, понад сто країн заявили про присутність. Президент України сподівається, що світова більшість погодить домовленості і пункти Формули миру запрацюють.
Саміт миру: в Угорщині ще розмірковують над участю 03.06.24, 09:15 • 26992 перегляди