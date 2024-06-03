Кулеба: дії з підриву Саміту миру є системними та безпрецедентними за масштабами

Якби Саміт миру був буденною подією, то такої системної роботи по всьому світу з підриву його проведення не було б. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Естонії, передає УНН.

Чим сильнішою є протидія – тим вагомішою є ініціатива. Якби Саміт миру був прохідною подією, то ми б не бачили такої системної роботи по всьому світу з підриву його проведення - каже глава МЗС України.

Кулеба сказав, що наразі здійснюються три різновиди зусиль: перше - це підрив авторитету Саміту миру. Відбувається розсилка листів, публічні виступи та закриті зустрічі, на яких росія намагається переконати інші країни у тому, що Саміт не має жодної ваги. Друге - це намагання переконати країни відмовитись від участі у Саміті, що є малоефективним. Третє - спонукати країни, які вже підтвердили свою участь, відправити на Саміт представників "низького рівня".

"Дії з підриву Саміту миру є системними та безпрецедентно масштабними, що ще раз підтверджує, що ми робимо усе правильно, ми на правильному шляху. Спільно з партнерами ми створимо прецедент. Саміт миру буде проведено не на умовах країни, яка напала, а на умовах статуту ООН" - зазначив Кулеба.

Нагадаємо

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров підтвердив, що станом на зараз, на Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії, будуть присутні 107 країн та організацій.