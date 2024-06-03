Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

Если бы Саммит мира был обыденным событием, то такой системной работы по всему миру по подрыву его проведения не было бы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии, передает УНН.

Чем сильнее противодействие – тем весомее инициатива. Если бы Саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такой системной работы по всему миру по подрыву его проведения - говорит глава МИД Украины.

Кулеба сказал, что сейчас осуществляются три разновидности усилий: первое - это подрыв авторитета Саммита мира. Происходит рассылка писем, публичные выступления и закрытые встречи, на которых россия пытается убедить другие страны в том, что Саммит не имеет никакого веса. Второе-это попытка убедить страны отказаться от участия в Саммите, что является малоэффективным. Третье-побудить страны, которые уже подтвердили свое участие, отправить на Саммит представителей "низкого уровня".

"Действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентно масштабными, что еще раз подтверждает, что мы делаем все правильно, мы на правильном пути. Совместно с партнерами мы создадим прецедент. Саммит мира будет проведен не на условиях напавшей страны, а на условиях Устава ООН", - отметил Кулеба.

Напомним

Пресс секретарь Президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что по состоянию на сейчас, на саммите мира, который состоится в Швейцарии, будут присутствовать 107 стран и организаций.