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У п'ятницю Зеленський вирушить до Франції на зустріч з Макроном

У п'ятницю Зеленський вирушить до Франції на зустріч з Макроном

Київ • УНН

 • 34709 перегляди

Володимир Зеленський відвідає Францію 6 червня, щоб зустрітися з Еммануелем Макроном і обговорити ситуацію в Україні.

У п'ятницю, 6 червня, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Франції, де зустрінеться з лідером країни Еммануелем Макроном. Про це пише BFMTV, передає УНН.  

Деталі 

Як зазначили в Єлисейському палаці, Зеленський приїде до Франції та візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Після цього заходу глава української держави зустрінеться у Єлисейському палаці із французьким колегою.

У виданні підкреслюють, що два президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України, на фоні того, як "російські удари постійно посилюються на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі".

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У Єлисейському палаці додали, що така зустріч стане продовженням конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого. Тоді президент Франції вперше допустив відправлення військ країн Заходу до України.

Доповнення

Також наступного дня, 7 червня, президент України Зеленський виступить перед Національною асамблеєю Франції (нижня палата парламенту). Також він проведе зустріч із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

Нагадаємо

Фнонімний французький офіцер військової авіації заявив, що Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp, – ред.) прямо не обмежили їх використання на території рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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