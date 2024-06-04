У п'ятницю Зеленський вирушить до Франції на зустріч з Макроном
Київ • УНН
Володимир Зеленський відвідає Францію 6 червня, щоб зустрітися з Еммануелем Макроном і обговорити ситуацію в Україні.
У п'ятницю, 6 червня, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Франції, де зустрінеться з лідером країни Еммануелем Макроном. Про це пише BFMTV, передає УНН.
Деталі
Як зазначили в Єлисейському палаці, Зеленський приїде до Франції та візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.
Після цього заходу глава української держави зустрінеться у Єлисейському палаці із французьким колегою.
У виданні підкреслюють, що два президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України, на фоні того, як "російські удари постійно посилюються на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі".
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У Єлисейському палаці додали, що така зустріч стане продовженням конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого. Тоді президент Франції вперше допустив відправлення військ країн Заходу до України.
Доповнення
Також наступного дня, 7 червня, президент України Зеленський виступить перед Національною асамблеєю Франції (нижня палата парламенту). Також він проведе зустріч із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.
Нагадаємо
Фнонімний французький офіцер військової авіації заявив, що Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp, – ред.) прямо не обмежили їх використання на території рф.