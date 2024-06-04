В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

В пятницу, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит во Францию, где встретится с лидером страны Эммануэлем Макроном. Об этом пишет BFMTV, передает УНН.

Детали

Как отметили в Елисейском дворце, Зеленский приедет во Францию и примет участие в мероприятии в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

После этого мероприятия глава украинского государства встретится в Елисейском дворце с французским коллегой.

В издании подчеркивают, что два президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины, на фоне того, как "российские удары постоянно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре".

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В Елисейском дворце добавили, что такая встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля. Тогда президент Франции впервые допустил отправку войск стран Запада в Украину.

Дополнение

Также на следующий день, 7 июня, президент Украины Зеленский выступит перед Национальной ассамблеей Франции (нижняя палата парламента). Также он проведет встречу с председателем Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Напомним

Фнонимный французский офицер военной авиации заявил, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты Storm Shadow (или как их называют во Франции Scalp, – ред.) прямо не ограничили их использование на территории рф.