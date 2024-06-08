Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу в Париже ответил на недавние заявления Владимира Путина о том, что он больше не является легитимным президентом Украины. Об этом пишет CNN, передает УНН.

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Легитимность президента Зеленского признает только народ Украины, он избран народом Украины. Я очень благодарен за поддержку сказал Зеленский.

"Наш народ свободен. Честно говоря, мы за это (свободу) боремся. Я благодарен за поддержку. Легитимность Путина признает только сам Путин. Путин выбирает сам себя. Российский народ-это просто декорация, у него только один актер", – сказал Зеленский, указав на недавнюю победу Путина подавляющим большинством голосов на президентских выборах в России, результат которых был предсказуемым.

Если бы не было введено военное положение, следующие президентские выборы в Украине состоялись бы в марте 2024 года, а первый срок Зеленского завершился бы в мае.

В своих комментариях Путин раскритиковал Закон Украины О военном положении, введенный после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, который остается в силе и который прямо запрещает выборы во время войны.

Дополнение

Зеленский также прокомментировал предстоящий саммит мира в Украине, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Он призвал мировых лидеров лично принять участие и показать, что они "не боятся" России.

"Это однозначно шаг к прекращению войны – показать, что весь мир на стороне прекращения войны, что весь мир этого хочет и как можно больше помогает Украине приближать мир. Справедливый мир, очень важно, чтобы это был справедливый и стабильный мир не на час, месяц или год, а в идеале навсегда", – сказал украинский лидер.

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