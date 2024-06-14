путін знову назвав Зеленського нелегітимним
Київ • УНН
путін знову заявив, що Володимир Зеленський є нелегітимним президентом України, заявивши, що легітимною є лише Верховна Рада.
кремлівський диктатор владімір путін на зустрічі з керівництвом МЗС знову повторив наратив про те, що Володимира Зеленським є нелегітимним президентом України. На думку путіна, єдиним легітимним органом в Україні є Верховна Рада, передає УНН.
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"Ще у травні 2014 року Конституційний суд України ухвалив рішення, що президент обирається на п'ять років незалежно від того, обирається він на позачергових або чергових виборах. Крім того, конституційний суд України зазначив, що - "конституційний статус президента не містить норм, які б встановлювали інший термін, крім п'ятирічного". Рішення суду було остаточним і таким, що не підлягає оскарженню. Що це означає: президентський термін обраного раніше глави України минув разом із його легітимністю, яку не відновити жодними хитрощами", - сказав путін.
Також путін видав цинічну заяву, що "виконавча влада в Україні знову, як і у 2014 році, узурпована та утримується незаконним шляхом, за фактом є нелегітимною".
"Ситуація зі скасуванням виборів - це вираз самого характеру справжнього нутра нинішнього "київського режиму", який виріс із "збройного перевороту" 2014 року, пов'язаний з ним, і там його коріння. Саме Верховна Рада є сьогодні легітимним органом, на відміну від виконавчої влади", - заявив путін.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його легітимність як президента України визначається українським народом, а не путіним, і що легітимність путіна визнається тільки їм самим.