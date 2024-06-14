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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин снова назвал Зеленского нелегитимным

путин снова назвал Зеленского нелегитимным

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 12:00  •  7577 просмотра

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путин снова заявил, что Владимир Зеленский является нелегитимным президентом Украины, заявив, что легитимной является только Верховная Рада.

кремлевский диктатор владимир путин на встрече с руководством МИД снова повторил нарратив о том, что Владимир Зеленским является нелегитимным президентом Украины. По мнению путина, единственным легитимным органом в Украине является Верховная Рада, передает УНН.

Детали

"Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины принял решение, что президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах. Кроме того, конституционный суд Украины отметил, что - "конституционный статус президента не содержит норм, которые бы устанавливали другой срок, кроме пятилетнего". Решение суда было окончательным и таким, что не подлежит обжалованию. Что это означает: президентский срок избранного ранее главы Украины истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями", - сказал путин.

Также путин выдал циничное заявление, что "исполнительная власть в Украине снова, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем, по факту является нелегитимной".

"Ситуация с отменой выборов - это выражение самого характера настоящего нутра нынешнего "киевского режима", который вырос из "вооруженного переворота" 2014 года, связан с ним, и там его корни. Именно Верховная Рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти", - заявил путин.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его легитимность как президента Украины определяется украинским народом, а не путиным, и что легитимность путина признается только им самим.

Павел Башинский

Павел Башинский

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