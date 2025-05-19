Трамп і путін не говорили про дедлайн для припинення вогню в Україні - ушаков

Президент США Дональд Трамп та російським диктатор володимир путін не обговорювали питання про дедлайн і тимчасові рамки для можливого припинення вогню в Україні. Про це заявив помічник путіна юрій ушаков, повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи обговорювали Трамп і путін питання про дедлайн і тимчасові рамки для можливого припинення вогню в Україні, він відповів, що "ні".

Про це ми не говорили, хоча Трамп, природно, підкреслював зацікавленість у якнайшвидшому досягненні тієї чи іншої домовленості - сказав ушаков.

Доповнення

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Перед телефонною розмовою між диктатором рф володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом останній запитав в українського лідера Володимира Зеленського, які питання варто обговорити.