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россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп
17:40 • 10130 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

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Трамп и путин не говорили о дедлайне для прекращения огня в Украине - ушаков

Киев • УНН

 • 844 просмотра

путин и Трамп не обсуждали дедлайны прекращения огня в Украине, хотя Трамп выразил заинтересованность в быстрой договоренности. путин заявил о готовности к обсуждению мирного соглашения.

Трамп и путин не говорили о дедлайне для прекращения огня в Украине - ушаков

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не обсуждали вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня в Украине. Об этом заявил помощник путина юрий ушаков, сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, обсуждали ли Трамп и путин вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня в Украине, он ответил, что "нет".

Об этом мы не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности

- сказал ушаков.

Дополнение

российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Перед телефонным разговором между диктатором рф владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом последний спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить.

Павел Башинский

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