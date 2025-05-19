Трамп и путин не говорили о дедлайне для прекращения огня в Украине - ушаков
Киев • УНН
путин и Трамп не обсуждали дедлайны прекращения огня в Украине, хотя Трамп выразил заинтересованность в быстрой договоренности. путин заявил о готовности к обсуждению мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не обсуждали вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня в Украине. Об этом заявил помощник путина юрий ушаков, сообщают российские "СМИ", передает УНН.
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Отвечая на вопрос, обсуждали ли Трамп и путин вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня в Украине, он ответил, что "нет".
Об этом мы не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности
Дополнение
российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.
Перед телефонным разговором между диктатором рф владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом последний спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить.