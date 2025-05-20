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Переговоры Украины и рф: кремль должен признать легитимность Зеленского – ISW

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Для содержательных переговоров россия должна признать легитимность президента, правительства и Конституции Украины. По словам аналитиков, иначе любые соглашения будут недействительными.

Переговоры Украины и рф: кремль должен признать легитимность Зеленского – ISW

россия должна четко признать легитимность украинского президента, правительства и Конституции, а также суверенитет Украины, чтобы участвовать в содержательных, добросовестных переговорах. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российский диктатор владимир путин и другие чиновники кремля неоднократно ложно утверждали, что Владимир Зеленский является нелегитимным лидером согласно украинской Конституции и что все украинские правительства с 2014 года также являются нелегитимными.

Конституция и законы Украины прямо утверждают, что в Украине нельзя проводить выборы, пока действует военное положение, и что украинская власть не может отменить военное положение, пока сохраняется "угроза нападения или угроза государственной независимости Украины и ее территориальной целостности"

- отмечают в ISW.

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Там также утверждают, что россия и Украина не могут вести содержательные переговоры, пока кремль отказывается признавать переговорные полномочия Украины.

Российские официальные лица распространили информацию о якобы нелегитимности украинского правительства недавно, 17 мая. ... Эти российские усилия направлены на то, чтобы создать условия для того, чтобы россия отказалась от каких-либо будущих украинско-российских соглашений

- предполагают аналитики.

По их убеждению, любое будущее мирное соглашение между россией и Украиной должно содержать четкое признание кремлем легитимности украинского президента, правительства и Конституции.

Напомним

В конце января путин заявил о готовности направить представителей на переговоры с Зеленским, которого он считает нелегитимным. По его словам, вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать документы должны легитимные лица.

Министр иностранных дел Сибига назвал заявления путина о нелегитимности Зеленского абсурдными. За время правления путина в Украине на честных выборах сменилось три президента.

Президент Украины заявил, что его легитимность подтверждена 73% голосов избирателей. Он подчеркнул невозможность проведения выборов во время войны из-за технических и законодательных ограничений.

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