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Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну після візиту до росії

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан незабаром приїде до України після візиту до росії. Під час зустрічі обговорять мирні зусилля та двосторонню співпрацю.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну після візиту до росії

В Україну незабаром приїде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після свого візиту до росії. Він матиме багато що розповісти й чого повідомити. Міністр закордонник справ України Андрій Сибіга проведе змістовні переговори зі своїм турецьким колегою. Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

Ми очікуємо на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана дуже скоро

 – зазначив речник.

За його словами, під час попередньої зустрічі в Анталії український і турецький міністри мали двосторонню зустріч, а також долучилися до тристоронніх переговорів із представниками США. І участь Туреччини, за його словами безумовно покращила переговорний процес.

Ми можемо реально бачити, як ця країна та її лідер, президент Ердоган, грають важливу роль у цьому процесі. Ця країна грає важливу роль у покращенні життя в Україні. Тож ми очікуємо і будемо раді вітати тут міністра Хакана Фідана. Міністр Сибіга проведе з ним зустріч 

- додав Тихий.

Він зазначив, що міністр Фідан приїде в Україну після свого візиту до росії, тож ця зустріч має бути змістовною для України.

Ми впевнені, що він матиме багато чого розповісти, багато чого нам повідомити. І знову ж таки, ми обговоримо як мирні зусилля, так і роль Туреччини в цих мирних зусиллях, а також нашу чудову двосторонню співпрацю 

– наголосив речник.

Нагадаємо

У Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили візит головного диплотама Хакана Фідана до України 29-30 травня.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Політика
Міністерство закордонних справ України
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