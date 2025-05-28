У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана до України 29-30 травня
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну 29-30 травня. Деталі та програма візиту поки не розголошуються.
У Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили візит головного диплотама Хакана Фідана до України 29-30 травня, передає УНН.
... Хакан Фідан, міністр закордонних справ Республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня 2025 року
Водночас у МЗС Туреччини не розголошують деталей і програми візиту.
путін прийняв главу МЗС Туреччини. Говорили про війну в Україні26.05.25, 22:52 • 3374 перегляди
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Як повідомляли ЗМІ, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві на цьому тижні відвідає Київ.