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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
17:16 • 11126 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана до України 29-30 травня

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну 29-30 травня. Деталі та програма візиту поки не розголошуються.

У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана до України 29-30 травня

У Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили візит головного диплотама Хакана Фідана до України 29-30 травня, передає УНН.

... Хакан Фідан, міністр закордонних справ Республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня 2025 року 

- йдеться у повідомленні.

Водночас у МЗС Туреччини не розголошують деталей і програми візиту.

путін прийняв главу МЗС Туреччини. Говорили про війну в Україні26.05.25, 22:52 • 3374 перегляди

Нагадаємо

Як повідомляли ЗМІ, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві на цьому тижні відвідає Київ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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