У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана до України 29-30 травня

У Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили візит головного диплотама Хакана Фідана до України 29-30 травня, передає УНН.

... Хакан Фідан, міністр закордонних справ Республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня 2025 року - йдеться у повідомленні.

Водночас у МЗС Туреччини не розголошують деталей і програми візиту.

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Як повідомляли ЗМІ, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві на цьому тижні відвідає Київ.