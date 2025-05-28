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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Украину 29-30 мая

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину 29-30 мая. Детали и программа визита пока не разглашаются.

В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Украину 29-30 мая

В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили визит главного дипломата Хакана Фидана в Украину 29-30 мая, передает УНН.

... Хакан Фидан, министр иностранных дел Республики Турция, посетит Украину 29-30 мая 2025 года 

- говорится в сообщении.

В то же время в МИД Турции не разглашают деталей и программы визита.

путин принял главу МИД Турции. Говорили о войне в Украине26.05.25, 22:52 • 3374 просмотра

Напомним

Как сообщали СМИ, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве на этой неделе посетит Киев.

Антонина Туманова

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