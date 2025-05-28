В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Украину 29-30 мая

В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили визит главного дипломата Хакана Фидана в Украину 29-30 мая, передает УНН.

... Хакан Фидан, министр иностранных дел Республики Турция, посетит Украину 29-30 мая 2025 года - говорится в сообщении.

В то же время в МИД Турции не разглашают деталей и программы визита.

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Напомним

Как сообщали СМИ, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве на этой неделе посетит Киев.