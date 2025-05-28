В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Украину 29-30 мая
Киев • УНН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину 29-30 мая. Детали и программа визита пока не разглашаются.
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили визит главного дипломата Хакана Фидана в Украину 29-30 мая, передает УНН.
... Хакан Фидан, министр иностранных дел Республики Турция, посетит Украину 29-30 мая 2025 года
В то же время в МИД Турции не разглашают деталей и программы визита.
путин принял главу МИД Турции. Говорили о войне в Украине26.05.25, 22:52 • 3374 просмотра
Напомним
Как сообщали СМИ, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве на этой неделе посетит Киев.