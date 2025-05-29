Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Украину после визита в россию

В Украину вскоре приедет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после своего визита в россию. Ему будет много что рассказать и сообщить. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет содержательные переговоры со своим турецким коллегой. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Мы ожидаем министра иностранных дел Турции Хакана Фидана очень скоро – отметил спикер.

По его словам, во время предыдущей встречи в Анталье украинский и турецкий министры провели двустороннюю встречу, а также присоединились к трехсторонним переговорам с представителями США. И участие Турции, по его словам, безусловно, улучшило переговорный процесс.

Мы можем реально видеть, как эта страна и ее лидер, президент Эрдоган, играют важную роль в этом процессе. Эта страна играет важную роль в улучшении жизни в Украине. Поэтому мы ожидаем и будем рады приветствовать здесь министра Хакана Фидана. Министр Сибига проведет с ним встречу - добавил Тихий.

Он отметил, что министр Фидан приедет в Украину после своего визита в россию, поэтому эта встреча должна быть содержательной для Украины.

Мы уверены, что ему будет много чего рассказать, много чего нам сообщить. И опять же, мы обсудим как мирные усилия, так и роль Турции в этих мирных усилиях, а также наше замечательное двустороннее сотрудничество – подчеркнул спикер.

Напомним

В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили визит главного дипломата Хакана Фидана в Украину 29-30 мая.