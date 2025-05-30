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Зеленський подякував Ердогану за сприяння у обміні тисячі українських військових

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Володимир Зеленський подякував Туреччині та Ердогану за підтримку у звільненні тисячі українських військових з російського полону. Також обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни.

Зеленський подякував Ердогану за сприяння у обміні тисячі українських військових

Сьогодні, 30 травня, під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини, президент України Володимир Зеленський висловив щиру подяку Туреччині та президенту Ердогану за допомогу у звільненні з російського полону українських військових.

Про це повідомляють УНН, з посиланням на офіційний Telegram-канал Президента України Володимира Зеленського.

Деталі

Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Подякував Туреччині та Президенту Ердогану за підтримку наших зусиль задля справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу наших людей. Повернення всіх українців, яких утримує Росія, є одним із наших головних пріоритетів

- розповів Президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що головним направленням його бесіди з турецьким дипломатом було обговорення спільних дипломатичних зусиль щодо припинення загарбницької війни, розпочатої російським агресором проти України.

Обговорили дипломатичні зусилля – наші і партнерів. Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже більше тижня не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну 1000 на 1000. Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною

- підкреслив Володимир Зеленський.

 Під час зустрічі з міністрм закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом Президент Украіни Володимир Зеленський висловив турецькому уряду щиру подяку за "чітку турецьку позицію – послідовну й повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".  

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання членства України в НАТО не було предметом переговорів з російською стороною під час візиту до Москви.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан незабаром приїде до України після візиту до росії.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Політика
НАТО
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