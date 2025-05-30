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Зеленский поблагодарил Эрдогана за содействие в обмене тысячи украинских военных

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Владимир Зеленский поблагодарил Турцию и Эрдогана за поддержку в освобождении тысячи украинских военных из российского плена. Также обсудили дипломатические усилия для прекращения войны.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за содействие в обмене тысячи украинских военных

Сегодня, 30 мая, во время встречи с министром иностранных дел Турции, президент Украины Владимир Зеленский выразил искреннюю благодарность Турции и президенту Эрдогану за помощь в освобождении из российского плена украинских военных.

Об этом сообщают УНН, со ссылкой на официальный Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

Сегодня встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Поблагодарил Турцию и Президента Эрдогана за поддержку наших усилий для справедливого и длительного мира. В частности, за помощь в организации встречи, после которой удалось освободить из российского плена тысячу наших людей. Возвращение всех украинцев, удерживаемых Россией, является одним из наших главных приоритетов

- рассказал Президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что главным направлением его беседы с турецким дипломатом было обсуждение совместных дипломатических усилий по прекращению захватнической войны, начатой российским агрессором против Украины.

Обсудили дипломатические усилия – наши и партнеров. Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый "меморандум", который обещали подготовить сразу после обмена 1000 на 1000. Украина не получала от них никаких документов. Турция тоже. Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной

- подчеркнул Владимир Зеленский.

 Во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Президент Украины Владимир Зеленский выразил турецкому правительству искреннюю благодарность за "четкую турецкую позицию – последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".  

Напомним

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не был предметом переговоров с российской стороной во время визита в Москву.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вскоре приедет в Украину после визита в россию.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политика
НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган
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