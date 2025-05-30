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Подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с рф: Ермак провел встречу с главой МИД Турции

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Андрей Ермак сообщил о готовности Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня. Турция предоставила площадку для встречи сторон в Стамбуле 16 мая.

Подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с рф: Ермак провел встречу с главой МИД Турции

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и "подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня". К встрече также присоединились министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Ермак поблагодарил за то, что Турция предоставила свою площадку для проведения встречи с российской стороной в Стамбуле 16 мая, а также подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня и установления справедливого и длительного мира.

Украина готова к любому дипломатическому формату, который даст результат. Мы открыты ко всем шагам, которые могут принести гарантии реальной безопасности. Нужно больше давить на россию, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня и остановила свои атаки. На этом этапе санкции могут стать самым эффективным средством 

– сказал руководитель Офиса Президента.

Министр иностранных дел Турции рассказал о своем визите в россию.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместители руководителя Офиса Главы государства Игорь Брусило и Павел Палиса, а также советник руководителя Офиса Президента Александр Бевз.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за содействие в обмене тысячи украинских военных30.05.25, 17:43 • 474 просмотра

Напомним

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не был предметом переговоров с российской стороной во время визита в Москву.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вскоре приедет в Украину после визита в россию.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Рустем Умєров
НАТО
Андрей Ермак
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