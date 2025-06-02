Украинская делегация прибыла в Стамбул - МИД

Украинская делегация прибыла в Стамбул в Турции, где ожидается второй раунд переговоров с рф. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

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"Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на сегодня во второй половине дня", - сообщил Тихий.

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