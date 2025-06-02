Умеров подтвердил: Украина и россия договорились о новом обмене, фокус - на тяжелораненых и молодежи

Сегодня, 2 июня, на переговорах в Стамбуле, украинская и российская делегация договорились осуществить обмен - фокус на тяжелораненых, молодежи. Об этом рассказал журналистам глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустам Умеров после второго раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле, пишет УНН.

Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали. Мы сосредотачиваемся на тяжелораненых. Фокус – на молодежи. Также – обмен телами погибших. Детали сообщим позже – сказал министр обороны журналистам.

Дополнение

Второй раунд переговоров россии и Украины во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня закончился, он длился более часа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Стамбуле закончились, и, по его словам, готовится новый масштабный обмен пленными.

Украинская сторона по итогам также сообщила, что Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа.

Переговоры должны были начаться в 13 часов, однако, об их начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.

Украина заранее передала россии документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собиралась показать "меморандум" только во время встречи.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была в частности достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который продолжался в три этапа и завершился 25 мая.