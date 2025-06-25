Трамп зустрівся з Ердоганом на саміті НАТО: обговорювали регіональні та двосторонні питання
Київ • УНН
Президенти США та Туреччини обговорили регіональні, глобальні питання та двосторонні зв'язки. Зустріч відбулася на саміті НАТО в Гаазі, де сторони закликали до мирного врегулювання в Газі та діалогу щодо України.
Президенти США і Туреччини обговорили регіональні та глобальні питання, а також двосторонні зв'язки.
Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.
Деталі
Президент США Дональд Трамп і лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрілися після вечері, влаштованої королем Нідерландів Віллемом-Олександром та його дружиною на честь лідерів та їхніх подружжя, які взяли участь у саміті глав держав та урядів НАТО, що відбувся в Гаазі.
Як пишуть турецькі ЗМІ, Ердоган привітав укладення ізраїльсько-іранського припинення вогню, "досягнуте завдяки зусиллям президента США Трампа", та закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, йдеться у заяві Управління комунікацій Туреччини.
Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на значному потенціалі співпраці зі США, зокрема, в галузі енергетики, інвестицій та оборони, зазначивши, що розвиток зв'язків може допомогти досягти торговельного показника в 100 мільярдів доларів.
Ердоган, і Трамп підкреслили важливість посилення НАТО і провідних союзників в Альянсі.
Дві країни мають великий потенціал у різних сферах, особливо в енергетиці та інвестиціях, і що розвиток співпраці в оборонній промисловості сприятиме досягненню загального обсягу торгівлі в 100 мільярдів доларів.
Нагадаємо
УНН раніше передавав: президент Туреччини засудив ізраїльські удари по Ірану, назвавши їх провокацією. Він вважає, що Нетаньягу веде Близький Схід до катастрофи, та закликав зупинити агресію.