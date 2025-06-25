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"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
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"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
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Трамп зустрівся з Ердоганом на саміті НАТО: обговорювали регіональні та двосторонні питання

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Президенти США та Туреччини обговорили регіональні, глобальні питання та двосторонні зв'язки. Зустріч відбулася на саміті НАТО в Гаазі, де сторони закликали до мирного врегулювання в Газі та діалогу щодо України.

Трамп зустрівся з Ердоганом на саміті НАТО: обговорювали регіональні та двосторонні питання

Президенти США і Туреччини обговорили регіональні та глобальні питання, а також двосторонні зв'язки.

Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.

Деталі

Президент США Дональд Трамп і лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрілися після вечері, влаштованої королем Нідерландів Віллемом-Олександром та його дружиною на честь лідерів та їхніх подружжя, які взяли участь у саміті глав держав та урядів НАТО, що відбувся в Гаазі.

Як пишуть турецькі ЗМІ, Ердоган привітав укладення ізраїльсько-іранського припинення вогню, "досягнуте завдяки зусиллям президента США Трампа", та закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, йдеться у заяві Управління комунікацій Туреччини.

Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на значному потенціалі співпраці зі США, зокрема, в галузі енергетики, інвестицій та оборони, зазначивши, що розвиток зв'язків може допомогти досягти торговельного показника в 100 мільярдів доларів.

Ердоган, і Трамп підкреслили важливість посилення НАТО і провідних союзників в Альянсі.

Дві країни мають великий потенціал у різних сферах, особливо в енергетиці та інвестиціях, і що розвиток співпраці в оборонній промисловості сприятиме досягненню загального обсягу торгівлі в 100 мільярдів доларів.

- передають текст розмови ЗМІ.

Нагадаємо

УНН раніше передавав: президент Туреччини засудив ізраїльські удари по Ірану, назвавши їх провокацією. Він вважає, що Нетаньягу веде Близький Схід до катастрофи, та закликав зупинити агресію.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Нідерланди
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Сектор Гази
Україна
Іран
Tesla
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