Трамп встретился с Эрдоганом на саммите НАТО: обсуждали региональные и двусторонние вопросы

Президенты США и Турции обсудили региональные и глобальные вопросы, а также двусторонние связи.

Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Детали

Президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились после ужина, устроенного королем Нидерландов Виллемом-Александром и его женой в честь лидеров и их супругов, принявших участие в саммите глав государств и правительств НАТО, состоявшемся в Гааге.

Как пишут турецкие СМИ, Эрдоган приветствовал заключение израильско-иранского прекращения огня, "достигнутое благодаря усилиям президента США Трампа", и призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине, говорится в заявлении Управления коммуникаций Турции.

Во время встречи президент Эрдоган подчеркнул значительный потенциал сотрудничества с США, в частности, в области энергетики, инвестиций и обороны, отметив, что развитие связей может помочь достичь торгового показателя в 100 миллиардов долларов.

Эрдоган и Трамп подчеркнули важность усиления НАТО и ведущих союзников в Альянсе.

Две страны имеют большой потенциал в различных сферах, особенно в энергетике и инвестициях, и что развитие сотрудничества в оборонной промышленности будет способствовать достижению общего объема торговли в 100 миллиардов долларов. - передают текст разговора СМИ.

Напомним

УНН ранее передавал: президент Турции осудил израильские удары по Ирану, назвав их провокацией. Он считает, что Нетаньяху ведет Ближний Восток к катастрофе, и призвал остановить агрессию.