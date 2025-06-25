Переговори росії та України: кремль готовий до визначення нового раунду

Домовленості гуманітарного характеру, досягнуті під час попереднього раунду переговорів між росією та Україною, добігають кінця. Наступним кроком стане узгодження дат для можливого продовження діалогу.

Про це заявив речник президента росії владіміра путіна дмитро пєсков, передають росЗМІ, пише УНН.

Ні, на цей час завершується виконання тих домовленостей гуманітарного характеру, які були досягнуті в ході другого раунду. Після цього наступить черед визначитися з датами продовження - заявив речник путіна.

Доповнення

володимир путін заявив, що росія не добивається капітуляції України, а наполягає на визнанні "реалій на землі". Він також цинічно назвав ситуацію в Україні "трагедією через вину Заходу" і висловив думку, що "де ступає нога російського солдата, то наше", маючи на увазі, що вся Україна є "нашою", тобто, "російською".