Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда

Договоренности гуманитарного характера, достигнутые в ходе предыдущего раунда переговоров между россией и Украиной, подходят к концу. Следующим шагом станет согласование дат для возможного продолжения диалога.

Об этом заявил пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков, передают росСМИ, пишет УНН.

Нет, в настоящее время завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда. После этого наступит черед определиться с датами продолжения - заявил пресс-секретарь путина.

Дополнение

владимир путин заявил, что россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании "реалий на земле". Он также цинично назвал ситуацию в Украине "трагедией по вине Запада" и выразил мнение, что "где ступает нога российского солдата, то наше", имея в виду, что вся Украина является "нашей", то есть, "российской".