Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков сообщил, что на этой неделе появится ясность относительно третьего раунда переговоров между Украиной и россией. Сейчас, по его словам, все достигнутые ранее договоренности выполняются, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс. Конечно же, мы сконцентрированы прежде всего на решении наших вопросов. Тех вопросов, которые в приоритете стоят на нашей повестке дня. Это достижение целей, которые были обозначены президентом путиным в начале сво (войны рф против Украины - ред.)", - заявил песков, в ответ на вопрос, нет ли опасений, что обострение ситуации на Ближнем Востоке отвлечет внимание от войны в Украине.

песков также добавил, что формат диалога на экспертном уровне продолжается. Достигнутые договоренности по обмену пленными и телами погибших, по его словам, выполняются.

"Мы продолжаем нашу работу в рамках ведущегося диалога на экспертном уровне. Он признан целесообразным. Выполняются те договоренности, которые были достигнуты на втором раунде Стамбульских переговоров. Продолжается обмен пленными и телами", - добавил он.

Дополнение

Российская делегация подтвердила готовность прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Украиной. Планируется обсудить предложения, переданные сторонами в конце мая и в начале июня.

Делегация рф готова прибыть в Стамбул после 22 июня - захарова