У кремлі цього тижня очікують "ясності" щодо третього раунду переговорів між рф та Україною
Київ • УНН
дмитро пєсков оголосив, що цього тижня очікується ясність щодо третього раунду переговорів між Україною та росією. Він підтвердив виконання раніше досягнутих домовленостей, включаючи обмін полоненими та тілами загиблих.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що цього тижня з'явиться ясність щодо третього раунду переговорів між Україною і росією. Наразі, за його словами, всі досягнуті раніше домовленості виконуються, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
"Очікуємо, що цього тижня з'явиться ясність із проведенням третього раунду переговорів. Ми продовжуємо процес. Звичайно ж, ми сконцентровані насамперед на вирішенні наших питань. Тих питань, які у пріоритетному стоять на нашому порядку денному. Це досягнення цілей, які були окреслені президентом путіним на початку сво (війни рф проти України - ред.)", - заявив пєсков, у відповідь на запитання, чи немає побоювань, що загострення ситуації на Близькому Сході відверне увагу від війни в Україні.
пєсков також додав, що формат діалогу на експертному рівні триває. Досягнути домовленості щодо обміну полоненими та тілами загиблих, з його слів, виконуються.
"Ми продовжуємо нашу роботу в межах того діалогу на експертному рівні, що ведеться. Його визнано доцільним. Виконуються ті домовленості, яких було досягнуто на другому раунді Стамбульських переговорів. Продовжується обмін полоненими та тілами", - додав він.
Доповнення
російська делегація підтвердила готовність прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною. Планується обговорити пропозиції, передані сторонами наприкінці травня та на початку червня.
Делегація рф готова прибути до Стамбула після 22 червня - захарова19.06.25, 15:41 • 3574 перегляди