Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що цього тижня з'явиться ясність щодо третього раунду переговорів між Україною і росією. Наразі, за його словами, всі досягнуті раніше домовленості виконуються, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

"Очікуємо, що цього тижня з'явиться ясність із проведенням третього раунду переговорів. Ми продовжуємо процес. Звичайно ж, ми сконцентровані насамперед на вирішенні наших питань. Тих питань, які у пріоритетному стоять на нашому порядку денному. Це досягнення цілей, які були окреслені президентом путіним на початку сво (війни рф проти України - ред.)", - заявив пєсков, у відповідь на запитання, чи немає побоювань, що загострення ситуації на Близькому Сході відверне увагу від війни в Україні.

пєсков також додав, що формат діалогу на експертному рівні триває. Досягнути домовленості щодо обміну полоненими та тілами загиблих, з його слів, виконуються.

"Ми продовжуємо нашу роботу в межах того діалогу на експертному рівні, що ведеться. Його визнано доцільним. Виконуються ті домовленості, яких було досягнуто на другому раунді Стамбульських переговорів. Продовжується обмін полоненими та тілами", - додав він.

Доповнення

російська делегація підтвердила готовність прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною. Планується обговорити пропозиції, передані сторонами наприкінці травня та на початку червня.

Делегація рф готова прибути до Стамбула після 22 червня - захарова