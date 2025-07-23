Украинская делегация уже начала работу в Турции - источник
Киев • УНН
Делегация Украины прибыла в Турцию для переговоров с россией, которые начнутся около 19:00. Встреча в Стамбуле запланирована на среду, 23 июля, под руководством Рустема Умерова.
Делегация от Украины прибыла в Турцию на переговоры с россией, сообщает УНН со ссылкой на источник.
Детали
По информации источника, делегация от Украины прибыла в Турцию на переговоры с россией и уже начала работать.
Дополнение
Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле состоятся около 19 часов, сообщают источники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что очередная встреча с российской стороной в Стамбуле планируется на среду, 23 июля. Глава государства добавил, что украинскую делегацию возглавит глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.