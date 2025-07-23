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Прорыв в переговорах с рф возможен только при условии санкционного и военного давления - Подоляк

Киев • УНН

 • 2030 просмотра

Михаил Подоляк заявил, что реальный прорыв в переговорах с россией возможен только при мощном военном и санкционном давлении. Стамбульский формат играет гуманитарную роль и готовит почву для будущих переговоров на уровне лидеров.

Прорыв в переговорах с рф возможен только при условии санкционного и военного давления - Подоляк

Без мощного военного и санкционного давления на кремль реального прорыва в переговорах не будет. В то же время стамбульский формат играет важную гуманитарную роль и готовит почву для будущих переговоров на уровне лидеров. Об этом написал в Telegram советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Реального прорыва в переговорах с россией не произойдет, пока кремль не почувствует мощного санкционного и военного принуждения.

- заявил он.

По словам Подоляка, это "четко понимают наши американские и европейские партнеры". Поэтому сейчас, как он подчеркивает, в центре внимания – усиление давления на рф параллельно с расширением возможностей Украины наносить удары по военным объектам врага на его территории.

Впрочем, стамбульский формат имеет важные и конкретные цели. Первая – обмен пленными. Два предыдущих раунда позволили значительно увеличить количество освобожденных украинцев, в том числе и гражданских. Вторая – возвращение депортированных детей. Эта гуманитарная миссия должна стать ключевым пунктом обсуждения. Третья – подготовка будущих переговоров на уровне лидеров.

- добавил советник.

Он подчеркнул, что окончательные решения в кремле принимает только один человек, имея в виду путина. Поэтому завершение войны возможно только при прямом участии руководителей двух государств.

Стамбул – это еще один шаг к реалистичным решениям, и украинская делегация будет работать именно на такой результат.

- подытожил Подоляк.

Как УНН узнал из собственных источников, делегация от Украины прибыла в Турцию на переговоры с россией.

Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Михаил Подоляк
Стамбул
Европа
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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