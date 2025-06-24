Зеленський: ситуація на Близькому Сході може зменшити обсяг допомоги Україні

Ситуація на Близькому Сході може вплинути на обсяги допомоги від партнерів Україні, передусім від США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News, оприлюдненому 24 червня вночі, передає УНН.

Це є велика проблема. Це політичний фокус. Це говорить про те, що може бути зменшення допомоги від партнерів, передусім США. Дуже не хотілося б цього, але ми це відчуваємо, ми це розуміємо. Я б дуже хотів б, щоб пріоритетом було все ж життя людей, а не просто один конфлікт, чи інший - сказав Зеленський.

Президент попередив, що без допомоги партнерів росіяни відчуватимуть свою перевагу.

"Без допомоги партнерів росіяни будуть відчувати свою перевагу на полі бою й нам буде складно", - заявив Зеленський.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що з погляду України ситуація на Близькому Сході несе ризики, але не є катастрофічною. Хоча увага міжнародної спільноти тимчасово зміщується, це не означає втрати підтримки. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак попередив союзників України, що Київ може протриматися без західної зброї лише певний час.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив про те, що загострення подій на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту. Це вплине на ситуацію навколо війни в Україні.

24 червня Ізраїль офіційно повідомив, що погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню з Іраном. Іранське державне телебачення також повідомило про початок припинення вогню.