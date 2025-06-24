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Зеленский: ситуация на Ближнем Востоке может уменьшить объем помощи Украине

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Президент Зеленский заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может уменьшить помощь Украине от партнеров, особенно США. Он подчеркнул, что без этой помощи россияне будут чувствовать превосходство на поле боя.

Зеленский: ситуация на Ближнем Востоке может уменьшить объем помощи Украине

Ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на объемы помощи от партнеров Украине, прежде всего от США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, обнародованном 24 июня ночью, передает УНН.

Это большая проблема. Это политический фокус. Это говорит о том, что может быть уменьшение помощи от партнеров, прежде всего США. Очень не хотелось бы этого, но мы это чувствуем, мы это понимаем. Я бы очень хотел, чтобы приоритетом была все же жизнь людей, а не просто один конфликт или другой

- сказал Зеленский.

Президент предупредил, что без помощи партнеров россияне будут чувствовать свое превосходство.

"Без помощи партнеров россияне будут чувствовать свое превосходство на поле боя и нам будет сложно", - заявил Зеленский.  

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что с точки зрения Украины ситуация на Ближнем Востоке несет риски, но не является катастрофической. Хотя внимание международного сообщества временно смещается, это не означает потери поддержки. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предупредил союзников Украины, что Киев может продержаться без западного оружия лишь определенное время.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил о том, что обострение событий на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть. Это повлияет на ситуацию вокруг войны в Украине.

24 июня Израиль официально сообщил, что согласился на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном. Иранское государственное телевидение также сообщило о начале прекращения огня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Израиль
Радослав Сикорский
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Иран
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