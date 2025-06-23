Ситуація на Близькому Сході з погляду України несе ризики, але не є катастрофічною - Подоляк

З погляду України ситуація на Близькому Сході несе ризики, але не є катастрофічною. Хоча увага міжнародної спільноти тимчасово зміщується, це не означає втрати підтримки. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у Telegram, передає УНН.

Конфлікти на Близькому Сході, напруження в Індо-Тихоокеанському регіоні, загострення в Африці є ланками одного глобального ланцюга, за яким чітко простежується вплив рф. Кризи вигідні москві через коливання цін на енергоринках - написав Подоляк.

Він зазначив, що зростання вартості нафти прямо наповнює російський військовий бюджет.

З погляду України ситуація на Близькому Сході несе ризики, але не є катастрофічною. Хоча увага міжнародної спільноти тимчасово зміщується, це не означає втрати підтримки. Технологічні та військові можливості Заходу достатньо гнучкі, щоб одночасно допомагати Ізраїлю та Україні. Зброя, яку використовують в обох конфліктах, суттєво різниться, а тому безпосередньої конкуренції за ресурси немає - заявив Подоляк.

Радник глави ОП підкреслив, що для Європи війна в Україні залишається головним питанням безпеки.

Європейські еліти вже чітко усвідомлюють, що без стабільної та сильної України стримування рф неможливе. Події навколо Ірану лише підкреслюють необхідність пришвидшення військового виробництва та трансформації безпекової архітектури ЄС - написав Подоляк.

Доповнення

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про те, що загострення подій на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту. Це вплине на ситуацію навколо війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп закликав всіх знизити ціни на нафту і тримати їх низькими.

Після ударів США по ядерних об'єктах Ірану ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня поточного року. Це, водночас, призвело до зростання побоювань щодо перебоїв у постачанні палива.