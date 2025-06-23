Нафта підскочила до 5-місячного максимуму після ударів США по ядерних об'єктах Ірану

Ціни на нафту підскочили в понеділок до найвищого рівня з січня, на тлі того, як дії США на вихідних щодо приєднання до Ізраїлю в атаці на ядерні об'єкти Ірану посилили побоювання щодо постачання, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,52 або 1,97% до $78,53 за барель за 05:03 за Гринвічем (08:03 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $1,51 або на 2,04% до $75,35.

Обидва контракти підскочили більш ніж на 3% раніше під час сесії до $81,40 і $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів, перш ніж втратити частину прибутку.

Зростання цін відбулося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він "знищив" основні ядерні об'єкти Ірану під час ударів на вихідних, приєднавшись до ізраїльської атаки в ескалації конфлікту на Близькому Сході, на тлі того, як Тегеран заприсягся захищати себе.

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Іран є третім за величиною виробником сирої нафти у ОПЕК.

Учасники ринку очікують подальшого зростання цін на тлі зростаючих побоювань, що дії у відповідь Ірану можуть включати закриття Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок сирої нафти.

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"Поточна геополітична ескалація є фундаментальним каталізатором для того, щоб ціни (Brent) пішли вгору і потенційно досягли $100, при цьому $120 за барель здаються все більш правдоподібними", - сказала Сугандха Сачдєва, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet з Нью-Делі.

Іранське телебачення Press TV повідомило, що іранський парламент схвалив заходи щодо закриття протоки. Іран у минулому погрожував закрити протоку, але ніколи не виконував своїх обіцянок.

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У понеділок Іран та Ізраїль обмінялися авіаударами та ракетними ударами, на тлі того, як глобальна напруженість зросла через очікувану відповідь Тегерана на атаку США на його ядерні об'єкти.

"Ризики пошкодження нафтової інфраструктури... багаторазово зросли", - сказала старший аналітик Sparta Commodities Джун Го.

Хоча існують альтернативні трубопровідні маршрути з регіону, все одно залишиться обсяг сирої нафти, який неможливо буде експортувати, якщо Ормузька протока стане недоступною. Вантажовідправники все частіше триматимуться подалі від регіону, додала вона.

Goldman Sachs заявив у недільному звіті, що Brent може ненадовго досягти $110 за барель, якщо поставки нафти через критично важливий водний шлях скоротяться вдвічі на місяць і залишаться на 10% нижче протягом наступних 11 місяців.

Банк, як і раніше, не передбачає суттєвих перебоїв у постачанні нафти та природного газу, додаючи, що глобальні стимули спробують запобігти стійким і дуже великим перебоям.

Brent зросла на 13% з початку конфлікту 13 червня, тоді як WTI - приблизно на 10%.

Враховуючи, що Ормузька протока необхідна для власного експорту нафти Ірану, яка є життєво важливим джерелом його національних доходів, тривале закриття завдасть серйозних економічних збитків самому Ірану, що зробить його палицею з двома кінцями, додав Сачдєва.

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Тим часом Японія в понеділок закликала до деескалації конфлікту в Ірані, тоді як південнокорейський віцеміністр промисловості висловив стурбованість можливим впливом ударів на торгівлю країни.