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Нафта може підскочити в ціні до $90, якщо Ормузька протока буде закрита - Citigroup

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Ціна на нафту марки Brent потенційно зросте до $90 за барель у випадку блокування Ормузької протоки, проте тривала зупинка судноплавства є малоймовірною, заявляють аналітики Citigroup Inc. Це закриття вплине на щоденний світовий видобуток нафти та спричинить різкий стрибок цін.

Нафта може підскочити в ціні до $90, якщо Ормузька протока буде закрита - Citigroup

Ціна на нафту марки Brent може підскочити до $90 за барель, якщо Ормузька протока буде закрита, заявили в американському багатонаціональному інвестиційному банку та компанії фінансових послуг Citigroup Inc., додавши, що тривала зупинка судноплавства через цей важливий водний шлях є малоймовірною, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Будь-яке закриття протоки може призвести до різкого стрибка цін", - написали в замітці аналітики, включаючи Ентоні Юеня та Еріка Лі, посилаючись на поточний оптимістичний сценарій банку.

"Але ми вважаємо, що тривалість має бути короткою, оскільки всі зусилля будуть зосереджені на перевідкритті, щоб це не було багатомісячним закриттям", - додали вони.

Ормузька протока - вузький водний шлях біля входу в Перську затоку, через яку проходить близько п'ятої частини добового світового видобутку, у тому числі з основних виробників ОПЕК Саудівської Аравії та Іраку. Прогноз Citigroup передбачає, що протягом кількох місяців буде вплив на близько 3 мільйонів барелів на день.

За даними Citigroup, будь-які перебої в експорті іранської сирої нафти можуть менше вплинути на ціну, ніж очікувалося. Постачання країни скорочуються, а китайські нафтопереробні заводи купують менше, повідомив банк.

Ціни на нафту Brent впали на $2, але залишаються третій тиждень у плюсі20.06.25, 09:59 • 2580 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
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Ірак
Саудівська Аравія
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