Нефть может подорожать до $90, если Ормузский пролив будет закрыт - Citigroup

Цена на нефть марки Brent может подскочить до $90 за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт, заявили в американском многонациональном инвестиционном банке и компании финансовых услуг Citigroup Inc., добавив, что длительная остановка судоходства через этот важный водный путь маловероятна, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Любое закрытие пролива может привести к резкому скачку цен", - написали в заметке аналитики, включая Энтони Юэня и Эрика Ли, ссылаясь на текущий оптимистичный сценарий банка.

"Но мы считаем, что продолжительность должна быть короткой, поскольку все усилия будут сосредоточены на повторном открытии, чтобы это не было многомесячным закрытием", - добавили они.

Ормузский пролив - узкий водный путь у входа в Персидский залив, через который проходит около пятой части суточной мировой добычи, в том числе от основных производителей ОПЕК Саудовской Аравии и Ирака. Прогноз Citigroup предполагает, что в течение нескольких месяцев будет влияние на около 3 миллионов баррелей в день.

По данным Citigroup, любые перебои в экспорте иранской сырой нефти могут меньше повлиять на цену, чем ожидалось. Поставки страны сокращаются, а китайские нефтеперерабатывающие заводы покупают меньше, сообщил банк.

Цены на нефть Brent упали на $2, но остаются третью неделю в плюсе