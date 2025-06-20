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Цены на нефть Brent упали на $2, но остаются третью неделю в плюсе

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Цены на нефть Brent сократили рост и упали почти на $2 после отложения решения США по конфликту Израиля и Ирана. Нефть Brent идёт к третьему недельному росту цен.

Цены на нефть Brent упали на $2, но остаются третью неделю в плюсе

Цены на нефть марки Brent сократили рост с предыдущей сессии и упали почти на $2 в пятницу после того, как Белый дом отложил решение об участии США в израильско-иранском конфликте, но они все еще устремляются к третьей неделе подряд в плюсе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,89, или на 2,4%, до $76,96 за баррель на 02:55 по Гринвичу (05:55 по Киеву). В недельном измерении они выросли на 3,8%.

Июльские фьючерсы нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на 53 цента, или на 0,7%, до $75,67. Более ликвидная нефть марки WTI по фьючерсам на август выросла в цене на 0,2%, или на 17 центов, до $73,67.

Цены подскочили почти на 3% в четверг, когда Израиль бомбил ядерные объекты в Иране, а Иран обстрелял Израиль ракетами и беспилотниками после того, как ударил по израильской больнице. Текущая война между Израилем и Ираном не показала никаких признаков того, что какая-либо из сторон отступит.

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Фьючерсы на нефть марки Brent сократили рост во время предыдущей сессии после комментариев Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп решит, будут ли США вмешиваться в израильско-иранский конфликт в течение следующих двух недель.

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"Цены на нефть резко выросли на фоне опасений по поводу усиления участия США в конфликте Израиля с Ираном. Однако позже пресс-секретарь Белого дома предположила, что еще есть время для деэскалации", - сказал Фил Флинн, аналитик The Price Futures Group.

Иран является третьим по величине производителем среди членов ОПЕК, добывая около 3,3 млн баррелей нефти в сутки.

Около 18-21 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки перемещаются через Ормузский пролив вдоль южного побережья Ирана, и распространены опасения, что боевые действия могут нарушить торговые потоки и нанести удар по поставкам.

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"Двухнедельный срок" - это тактика, которую Трамп использовал в других ключевых решениях. Часто эти сроки заканчиваются без конкретных действий, что приведет к тому, что цена на сырую нефть останется высокой и, возможно, будет опираться на недавние достижения", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Израиль
ОПЕК
Белый дом
Reuters
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Иран
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