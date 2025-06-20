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Ціни на нафту Brent впали на $2, але залишаються третій тиждень у плюсі

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Ціни на нафту Brent скоротили зростання та впали майже на $2 після відкладення рішення США щодо конфлікту Ізраїлю та Ірану. Нафта Brent прямує до третього тижня зростання цін.

Ціни на нафту Brent впали на $2, але залишаються третій тиждень у плюсі

Ціни на нафту марки Brent скоротили зростання з попередньої сесії і впали майже на $2 у п'ятницю після того, як Білий дім відклав рішення про участь США в ізраїльсько-іранському конфлікті, але вони все ще прямують до третього тижня поспіль у плюсі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,89, або на 2,4%, до $76,96 за барель на 02:55 за Гринвічем (05:55 за Києвом). У тижневому вимірі вони зросли на 3,8%.

Липневі ф'ючерси нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на 53 центи, або на 0,7%, до $75,67. Ліквідніша нафта марки WTI за ф'ючерсами на серпень зросла в ціні на 0,2%, або на 17 центів, до $73,67.

Ціни підскочили майже на 3% у четвер, коли Ізраїль бомбив ядерні об'єкти в Ірані, а Іран обстріляв Ізраїль ракетами та безпілотниками після того, як вдарив по ізраїльській лікарні. Тижнева війна між Ізраїлем та Іраном не показала жодних ознак того, що якась із сторін відступить.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent скоротили зростання під час попередньої сесії після коментарів Білого дому про те, що президент США Дональд Трамп вирішить, чи США втручатимуться в ізраїльсько-іранський конфлікт протягом наступних двох тижнів.

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"Ціни на нафту різко зросли на тлі побоювань щодо посилення участі США у конфлікті Ізраїлю з Іраном. Однак пізніше прессекретар Білого дому припустила, що є ще час для деескалації", - сказав Філ Флінн, аналітик The Price Futures Group.

Іран є третім за величиною виробником серед членів ОПЕК, видобуваючи близько 3,3 млн барелів нафти на добу.

Близько 18-21 млн барелів нафти і нафтопродуктів на добу переміщуються через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану, і поширені побоювання, що бойові дії можуть порушити торгові потоки і завдати удару по поставках.

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"Двотижневий термін" - це тактика, яку Трамп використовував в інших ключових рішеннях. Часто ці терміни закінчуються без конкретних дій, що призведе до того, що ціна на сиру нафту залишиться високою і, можливо, спиратиметься на нещодавні досягнення", - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
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