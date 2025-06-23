Нефть подскочила до 5-месячного максимума после ударов США по ядерным объектам Ирана

Цены на нефть подскочили в понедельник до самого высокого уровня с января на фоне того, как действия США на выходных по присоединению к Израилю в атаке на ядерные объекты Ирана усилили опасения по поводу поставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,52 или 1,97% до $78,53 за баррель к 05:03 по Гринвичу (08:03 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,51 или на 2,04% до $75,35.

Оба контракта подскочили более чем на 3% ранее во время сессии до $81,40 и $78,40 соответственно, достигнув пятимесячных максимумов, прежде чем потерять часть прибыли.

Рост цен произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он "уничтожил" основные ядерные объекты Ирана во время ударов на выходных, присоединившись к израильской атаке в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, на фоне того, как Тегеран поклялся защищать себя.

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Иран является третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК.

Участники рынка ожидают дальнейшего роста цен на фоне растущих опасений, что ответные действия Ирана могут включать закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок сырой нефти.

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"Текущая геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для того, чтобы цены (Brent) пошли вверх и потенциально достигли $100, при этом $120 за баррель кажутся все более правдоподобными", - сказала Сугандха Сачдева, основатель исследовательской компании SS WealthStreet из Нью-Дели.

Иранское телевидение Press TV сообщило, что иранский парламент одобрил меры по закрытию пролива. Иран в прошлом угрожал закрыть пролив, но никогда не выполнял своих обещаний.

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В понедельник Иран и Израиль обменялись авиаударами и ракетными ударами, на фоне того, как глобальная напряженность возросла из-за ожидаемого ответа Тегерана на атаку США на его ядерные объекты.

"Риски повреждения нефтяной инфраструктуры... многократно возросли", - сказала старший аналитик Sparta Commodities Джун Го.

Хотя существуют альтернативные трубопроводные маршруты из региона, все равно останется объем сырой нефти, который невозможно будет экспортировать, если Ормузский пролив станет недоступным. Грузоотправители все чаще будут держаться подальше от региона, добавила она.

Goldman Sachs заявил в воскресном отчете, что Brent может ненадолго достичь $110 за баррель, если поставки нефти через критически важный водный путь сократятся вдвое на месяц и останутся на 10% ниже в течение следующих 11 месяцев.

Банк, как и ранее, не предполагает существенных перебоев в поставках нефти и природного газа, добавляя, что глобальные стимулы попытаются предотвратить устойчивые и очень большие перебои.

Brent выросла на 13% с начала конфликта 13 июня, тогда как WTI - примерно на 10%.

Учитывая, что Ормузский пролив необходим для собственного экспорта нефти Ирана, которая является жизненно важным источником его национальных доходов, длительное закрытие нанесет серьезный экономический ущерб самому Ирану, что сделает его палкой о двух концах, добавил Сачдева.

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Тем временем Япония в понедельник призвала к деэскалации конфликта в Иране, тогда как южнокорейский вице-министр промышленности выразил обеспокоенность возможным влиянием ударов на торговлю страны.