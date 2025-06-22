Трамп заявил об атаке США на ядерные объекты Ирана
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.
Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, операция США была "очень успешной", было атаковано три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб
Он поздравил "наших великих американских воинов".
"Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Настало время мира!" - добавил Трамп.
Напомним
На днях пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану, в течение двух недель.
Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призыв Дональда Трампа к безоговорочной капитуляции и пригрозил США непоправимым ущербом в случае военного вмешательства.
США развернули стелс-бомбардировщики B-2 на фоне напряженности вокруг Ирана - СМИ21.06.25, 13:00 • 11757 просмотров