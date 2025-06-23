Ситуация на Ближнем Востоке с точки зрения Украины несет риски, но не является катастрофической - Подоляк

С точки зрения Украины, ситуация на Ближнем Востоке несет риски, но не является катастрофической. Хотя внимание международного сообщества временно смещается, это не означает потери поддержки. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Telegram, передает УНН.

Конфликты на Ближнем Востоке, напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе, обострение в Африке является звеньями одной глобальной цепи, за которой четко прослеживается влияние рф. Кризисы выгодны москве из-за колебаний цен на энергорынках - написал Подоляк.

Он отметил, что рост стоимости нефти прямо наполняет российский военный бюджет.

С точки зрения Украины, ситуация на Ближнем Востоке несет риски, но не является катастрофической. Хотя внимание международного сообщества временно смещается, это не означает потери поддержки. Технологические и военные возможности Запада достаточно гибки, чтобы одновременно помогать Израилю и Украине. Оружие, которое используют в обоих конфликтах, существенно различается, а потому непосредственной конкуренции за ресурсы нет - заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что для Европы война в Украине остается главным вопросом безопасности.

Европейские элиты уже четко осознают, что без стабильной и сильной Украины сдерживание рф невозможно. События вокруг Ирана лишь подчеркивают необходимость ускорения военного производства и трансформации архитектуры безопасности ЕС - написал Подоляк.

Дополнение

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о том, что обострение событий на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть. Это повлияет на ситуацию вокруг войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп призвал всех снизить цены на нефть и держать их низкими.

После ударов США по ядерным объектам Ирана цены на нефть резко выросли до самого высокого уровня с января текущего года. Это, в то же время, привело к росту опасений относительно перебоев в поставках топлива.