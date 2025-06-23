"Я стежу": Трамп вимагає негайно знизити ціни на нафту
Київ • УНН
Заява пролунала після зростання цін на нафту через удари США по ядерних об'єктах Ірану.
Президент США Дональд Трамп закликав всіх знизити ціни на нафту і тримати їх низькими. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.
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Все, тримайте ціни на нафту низькими. Я стежу! Ви граєте на руку ворогові. Не робіть цього
Про якого саме "ворога" йшлось, Трамп не уточнив.
Нагадаємо
Після ударів США по ядерних об'єктах Ірану ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня поточного року. Це, водночас, призвело до зростання побоювань щодо перебоїв у постачанні палива.
Також УНН повідомляв, що зростання цін на нафту через загострення подій на Близькому Сході може вплинути на ситуацію навколо російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.