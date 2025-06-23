"Я стежу": Трамп вимагає негайно знизити ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп закликав всіх знизити ціни на нафту і тримати їх низькими. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

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Все, тримайте ціни на нафту низькими. Я стежу! Ви граєте на руку ворогові. Не робіть цього – написав він.

Про якого саме "ворога" йшлось, Трамп не уточнив.

Нагадаємо

Після ударів США по ядерних об'єктах Ірану ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня поточного року. Це, водночас, призвело до зростання побоювань щодо перебоїв у постачанні палива.

Також УНН повідомляв, що зростання цін на нафту через загострення подій на Близькому Сході може вплинути на ситуацію навколо російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.