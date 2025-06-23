"Я слежу": Трамп требует немедленно снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал всех снизить цены на нефть и держать их низкими. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Детали

Всё, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого – написал он.

О каком именно "враге" шла речь, Трамп не уточнил.

Напомним

После ударов США по ядерным объектам Ирана цены на нефть резко выросли до самого высокого уровня с января текущего года. Это, одновременно, привело к росту опасений относительно перебоев в поставках топлива.

Также УНН сообщал, что рост цен на нефть из-за обострения событий на Ближнем Востоке может повлиять на ситуацию вокруг российско-украинской войны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.