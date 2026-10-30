Екскандидат у президенти ФІДЕ Розенштейн відповів на звинувачення в обході санкцій

Німецький підприємець Вадим Розенштейн, який балотувався на посаду президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), спростував звинувачення у зв'язках з російською владою та обході санкцій, а також розповів подробиці брудної виборчої кампанії та скандальних виборів президента федерації, де "засвітився" радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в команді новообраного президента ФІДЕ Тимура Турлова, повідомляє Апостроф.

Про звинувачення в зв'язках з РФ і тиск під час виборів

За словами підприємця, протягом виборчої кампанії йому погрожували і вимагали зняти кандидатуру. Він назвав кампанію однією з найбрудніших в історії ФІДЕ та наголосив, що для нього головною метою була і є лише популяризація шахів.

"Весь період виборів мене шантажували та погрожували запровадженням українських санкцій, вимагаючи зняти кандидатуру. Я не політик. Я бізнесмен і людина, безроздільно віддана шахам. У всьому цьому процесі мене цікавить тільки одне - популяризація шахів!", - заявив Розенштейн.

Він також звернув увагу на брудну кампанію проти нього в українських медіа, де висувалися звинувачення на його адресу. За його словами, до виходу матеріалів журналісти не зверталися до нього по коментарі, а згодом аналогічні твердження з'явилися в платних публікаціях англомовних видань.

Підприємець категорично заперечив звинувачення в обході санкцій і постачанні продукції військового призначення. Він стверджує, що в публікаціях не наведено конкретних угод, товарів чи позицій санкційних списків, які могли б підтвердити такі твердження.

"Ні в одній публікації не названа жодна конкретна угода, товар чи позиція санкційного списку. […] Це примітивна маніпуляція та підміна фактів", - наголосив він.

Окремо Розенштейн спростував твердження про те, що він нібито є агентом впливу Росії. Він заявив, що ніколи не отримував і не виконував доручень російської влади, а його кандидатуру на виборах підтримав Німецький шаховий союз.

Підприємець також нагадав, що публічно виступав за негайне виконання рішень Спортивного арбітражного суду щодо Федерації шахів Росії. Водночас російська федерація не брала участі в голосуванні на виборах президента ФІДЕ через призупинення її членства.

Розенштейн заперечив і звинувачення, пов'язані з російською компанією "ВР Рус". За його словами, він не бере участі в управлінні нею та не отримує дивідендів. Компанією керує зовнішній управитель, а вихід із неї, як стверджує підприємець, потребує дозволу урядової комісії РФ.

Він також заявив, що WR Group заборонила ведення бізнесу з Росією, а компанії групи не укладають контрактів із російськими контрагентами. Раніше підписані договори, за його словами, виконувалися відповідно до законодавства ЄС.

Коментуючи інформацію про ввезення італійського взуття до Росії, Розенштейн назвав цю операцію самостійною комерційною діяльністю російської компанії, до якої німецькі структури WR Group не мають стосунку.

Він також заперечив повідомлення про нібито постачання для російської компанії "НОВАТЕК".

"Всі замовлення компанії групи отримували від європейських партнерів та надавали їм логістичний сервіс, раніше я вже публікував докази цього. І найголовніше, все це стосується подій 2019–2021 років, а подається так, ніби відбувається прямо зараз. Тоді ці поставки відповідали чинному законодавству, а 2021 року були припинені. Із власниками цих компаній я особисто не знайомий", - додає він.

Розенштейн наголосив, що його бізнес працює більш ніж на 70 ринках світу, однак у публікаціях, на його думку, увагу зосередили винятково на російському напрямку.

Про невизнання результатів виборів у ФІДЕ

Коментуючи результати виборів президента ФІДЕ, які відбулися 26 вересня в Самарканді (Тимур Турлов переміг Розенштейна у другому турі з рахунком 110 на 85), та склад нового керівництва федерації, Розенштейн заявив, що не визнає їх.

"Я не визнаю результатів виборів, оскільки вважаю, що Турлов і Пейн порушили пункт 9.7 виборчих правил ФІДЕ, який чітко забороняє кандидатам дії, співпрацю чи змову з наміром обдурити чи маніпулювати результатом голосування. Я звернувся зі скаргами до комісії з етики. Більше того, незалежно від результату розгляду моїх скарг, я впевнений, що щодо Турлова незабаром буде введено американські та європейські санкції, — каже він. — Тому я переконаний, що нові вибори голови ФІДЕ відбудуться найближчим часом".

За словами Розенштейна, він подав відповідні скарги до комісії з етики, а проти Турлова можуть запровадити американські та європейські санкції. Також підприємець висловив переконання, що федерацію невдовзі очікуватимуть нові президентські вибори.

Суперечка навколо Михайла Подоляка та представництва України у ФІДЕ

Окремо Розенштейн прокоментував скандал, який розгорівся навколо участі радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в команді новообраного президента ФІДЕ Тимура Турлова.

Як відомо, у вересні Подоляк прийняв запрошення долучитися до його команди, що викликало заперечення з боку Федерації шахів України (ФШУ). Українська федерація заявила, що не уповноважувала Подоляка представляти її інтереси у ФІДЕ. Крім того, ФШУ оскаржила рішення федерації присвоїти Подоляку ідентифікаційний код під українським прапором, стверджуючи, що це було зроблено попри її заперечення.

23 жовтня правління Європейського шахового союзу (ЄШС) на засіданні в Будві одностайно підтримало позицію ФШУ. Європейська та українська федерації заявили про намір подати спільний протест проти рішення Генеральної асамблеї ФІДЕ та домагатися його скасування.

"Ганьба, що сьогодні ФІДЕ керують Турлов і Подоляк, які зовсім не вміють грати в шахи. Я готовий будь-якої миті сісти з кожним із них за дошку й показати, хто вони насправді", — заявив Розенштейн.

На тлі цієї суперечки Розенштейн розкритикував нове керівництво ФІДЕ, заявивши, що Турлов зберіг вплив команди попереднього президента федерації Аркадія Дворковича. Він звернув увагу на те, що віцепрезидентом федерації став Вішванатан Ананд, який раніше обіймав аналогічну посаду за керівництва Дворковича.

"Сьогодні, після виборів, ми чітко бачимо: Турлов повністю зберіг команду та вплив Дворковича", - говорить Розенштейн.

Щодо атак і тиску на нього, то Розенштейн назвав їх замовленням у виконанні відомого українського медійника, який також взявся за гроші зняти санкції з Турлова.

"Я народився в Україні, на Житомирщині, в єврейській родині, я громадянин Німеччини, — каже він. — І через незрозумілі мені причини саме в Україні мене обливають брудом, тоді як дехто Турлову, який народився в Москві і продовжує там активно вести бізнес, навпаки, віддає хвалу, незважаючи на те, що Україна сама ввела проти нього санкції".

Що стало причиною скандалу

26 вересня в Самарканді відбулися вибори президента Міжнародної шахової федерації. У другому турі Тимур Турлов переміг Вадима Розенштейна з результатом 110 голосів проти 85.

Перед голосуванням навколо кандидатури Розенштейна виникла публічна дискусія через матеріали в медіа, у яких порушувалися питання його можливих ділових зв'язків із Росією та дотримання санкційних обмежень. Сам підприємець ці звинувачення заперечує.

Інша частина суперечки стосується нового керівництва ФІДЕ та участі Михайла Подоляка в команді Турлова. У вересні Подоляк, радник керівника Офісу президента України, прийняв запрошення долучитися до команди нового президента федерації. Федерація шахів України виступила проти такого кроку та заявила, що не уповноважувала Подоляка представляти її інтереси у ФІДЕ.

23 жовтня правління Європейського шахового союзу на засіданні в Будві одностайно підтримало Федерацію шахів України в суперечці щодо статусу Подоляка. За позицією української федерації, ФІДЕ присвоїла йому ідентифікаційний код під українським прапором попри заперечення ФШУ.

Європейський шаховий союз і Федерація шахів України заявили про намір подати спільний протест проти рішення Генеральної асамблеї ФІДЕ та домагатися його скасування.