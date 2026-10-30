Экс-кандидат в президенты ФИДЕ Розенштейн ответил на обвинения в обходе санкций

Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн, баллотировавшийся на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), опроверг обвинения в связях с российскими властями и обходе санкций, а также рассказал подробности грязной избирательной кампании и скандальных выборов президента федерации, где «засветился» советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в команде новоизбранного президента ФИДЕ Тимура Турлова, сообщает Апостроф.

Об обвинениях в связях с РФ и давлении во время выборов

По словам предпринимателя, в течение избирательной кампании ему угрожали и требовали снять свою кандидатуру. Он назвал кампанию одной из самых грязных в истории ФИДЕ и подчеркнул, что для него главной целью была и остается только популяризация шахмат.

«Весь период выборов меня шантажировали и угрожали введением украинских санкций, требуя снять кандидатуру. Я не политик. Я бизнесмен и человек, безраздельно преданный шахматам. Во всем этом процессе меня интересует только одно — популяризация шахмат!», — заявил Розенштейн.

Он также обратил внимание на грязную кампанию против него в украинских СМИ, где выдвигались обвинения в его адрес. По его словам, до выхода материалов журналисты не обращались к нему за комментариями, а впоследствии аналогичные утверждения появились в платных публикациях англоязычных изданий.

Предприниматель категорически отверг обвинения в обходе санкций и поставках продукции военного назначения. Он утверждает, что в публикациях не приведены конкретные сделки, товары или позиции санкционных списков, которые могли бы подтвердить такие утверждения.

«Ни в одной публикации не названы ни одна конкретная сделка, товар или позиция санкционного списка. […] Это примитивная манипуляция и подмена фактов», — подчеркнул он.

Отдельно Розенштейн опроверг утверждения о том, что он якобы является агентом влияния России. Он заявил, что никогда не получал и не выполнял поручений российских властей, а его кандидатуру на выборах поддержал Германский шахматный союз.

Предприниматель также напомнил, что публично выступал за немедленное исполнение решений Спортивного арбитражного суда в отношении Федерации шахмат России. При этом российская федерация не принимала участия в голосовании на выборах президента ФИДЕ из-за приостановления ее членства.

Розенштейн опроверг и обвинения, связанные с российской компанией «ВР Рус». По его словам, он не участвует в управлении ею и не получает дивидендов. Компанией управляет внешний управляющий, а выход из нее, как утверждает предприниматель, требует разрешения правительственной комиссии РФ.

Он также заявил, что WR Group запретила ведение бизнеса с Россией, а компании группы не заключают контрактов с российскими контрагентами. Ранее подписанные договоры, по его словам, исполнялись в соответствии с законодательством ЕС.

Комментируя информацию о ввозе итальянской обуви в Россию, Розенштейн назвал эту операцию самостоятельной коммерческой деятельностью российской компании, к которой немецкие структуры WR Group не имеют отношения.

Он также опроверг сообщения о якобы поставках для российской компании «НОВАТЭК».

«Все заказы компании группы получали от европейских партнеров и предоставляли им логистический сервис, ранее я уже публиковал доказательства этого. И самое главное, все это касается событий 2019–2021 годов, а подается так, будто происходит прямо сейчас. Тогда эти поставки соответствовали действующему законодательству, а в 2021 году были прекращены. С владельцами этих компаний я лично не знаком», — добавляет он.

Розенштейн подчеркнул, что его бизнес работает более чем на 70 рынках мира, однако в публикациях, по его мнению, внимание сосредоточили исключительно на российском направлении.

О непризнании результатов выборов в ФИДЕ

Комментируя результаты выборов президента ФИДЕ, состоявшихся 26 сентября в Самарканде (Тимур Турлов победил Розенштейна во втором туре со счетом 110:85), и состав нового руководства федерации, Розенштейн заявил, что не признает их.

"Я не признаю результатов выборов, поскольку считаю, что Турлов и Пейн нарушили пункт 9.7 избирательных правил ФИДЕ, который четко запрещает кандидатам действия, сотрудничество или сговор с намерением обмануть или манипулировать результатом голосования. Я обратился с жалобами в комиссию по этике. Более того, независимо от результата рассмотрения моих жалоб, я уверен, что в отношении Турлова вскоре будут введены американские и европейские санкции, — говорит он. — Поэтому я убежден, что новые выборы президента ФИДЕ состоятся в ближайшее время".

По словам Розенштейна, он подал соответствующие жалобы в комиссию по этике, а против Турлова могут ввести американские и европейские санкции. Также предприниматель выразил уверенность, что федерацию вскоре ожидают новые президентские выборы.

Спор вокруг Михаила Подоляка и представительства Украины в ФИДЕ

Отдельно Розенштейн прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг участия советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в команде новоизбранного президента ФИДЕ Тимура Турлова.

Как известно, в сентябре Подоляк принял приглашение присоединиться к его команде, что вызвало возражения со стороны Федерации шахмат Украины (ФШУ). Украинская федерация заявила, что не уполномочивала Подоляка представлять ее интересы в ФИДЕ. Кроме того, ФШУ обжаловала решение федерации присвоить Подоляку идентификационный код под украинским флагом, утверждая, что это было сделано несмотря на ее возражения.

23 октября правление Европейского шахматного союза (ЕШС) на заседании в Будве единогласно поддержало позицию ФШУ. Европейская и украинская федерации заявили о намерении подать совместный протест против решения Генеральной ассамблеи ФИДЕ и добиваться его отмены.

"Позор, что сегодня ФИДЕ руководят Турлов и Подоляк, которые совершенно не умеют играть в шахматы. Я готов в любой момент сесть с каждым из них за доску и показать, кто они на самом деле", — заявил Розенштейн.

На фоне этого спора Розенштейн раскритиковал новое руководство ФИДЕ, заявив, что Турлов сохранил влияние команды предыдущего президента федерации Аркадия Дворковича. Он обратил внимание на то, что вице-президентом федерации стал Вишванатан Ананд, который ранее занимал аналогичную должность при руководстве Дворковича.

"Сегодня, после выборов, мы четко видим: Турлов полностью сохранил команду и влияние Дворковича", — говорит Розенштейн.

Что касается атак и давления на него, то Розенштейн назвал их заказом, выполненным известным украинским медийщиком, который также взялся за деньги снять санкции с Турлова.

"Я родился в Украине, на Житомирщине, в еврейской семье, я гражданин Германии, — говорит он. — И по непонятным мне причинам именно в Украине меня обливают грязью, тогда как некий Турлов, который родился в Москве и продолжает там активно вести бизнес, напротив, получает похвалу, несмотря на то, что Украина сама ввела против него санкции".

Что стало причиной скандала

26 сентября в Самарканде состоялись выборы президента Международной шахматной федерации. Во втором туре Тимур Турлов победил Вадима Розенштейна с результатом 110 голосов против 85.

Перед голосованием вокруг кандидатуры Розенштейна возникла публичная дискуссия из-за материалов в СМИ, в которых поднимались вопросы о его возможных деловых связях с Россией и соблюдении санкционных ограничений. Сам предприниматель эти обвинения отрицает.

Другая часть спора касается нового руководства ФИДЕ и участия Михаила Подоляка в команде Турлова. В сентябре Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, принял приглашение присоединиться к команде нового президента федерации. Федерация шахмат Украины выступила против такого шага и заявила, что не уполномочивала Подоляка представлять ее интересы в ФИДЕ.

23 октября правление Европейского шахматного союза на заседании в Будве единогласно поддержало Федерацию шахмат Украины в споре относительно статуса Подоляка. Согласно позиции украинской федерации, ФИДЕ присвоила ему идентификационный код под украинским флагом несмотря на возражения ФШУ.

Европейский шахматный союз и Федерация шахмат Украины заявили о намерении подать совместный протест против решения Генеральной ассамблеи ФИДЕ и добиваться его отмены.