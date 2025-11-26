Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
Київ • УНН
Радник керівника ОП Михайло Подоляк повідомив, що переговори щодо мирного плану Трампа стосуються гарантій безпеки та наслідків для росії. Він також зазначив, що Україна не причетна до витоків розмов представника Трампа.
Переговори щодо мирного плану президента США Дональда Трампа є спробою створити реалістичний механізм припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для росії в разі повторної агресії. Про це написав в Telegram радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
Деталі
За словами Подоляка, це "складна та крихка дискусія, у якій кожне слово на вагу золота". Окремо він прокоментував ситуацію навколо "зливів" записів розмови спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим.
Очевидно, що ці сюжети впливатимуть насамперед на внутрішню політику, внутрішні дискусії в різних країнах, зокрема у США. Україна до організації цих публікацій, зрозуміло, не має жодного стосунку. Ми діємо прямо: в межах партнерських домовленостей, із прозорою логікою й абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями
Також він зачепив чутливі питання - території, чисельність українського війська тощо. Ці питання вимагають розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, додав Подоляк.
Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що рф поки не демонструє бажання закінчувати війну
Нагадаємо
Бізнесмен і син президента США Дональд Трамп-молодший відповів на критику щодо спеціального представника США Стіва Віткоффа. Він заявив, що критики Віткоффа хочуть, аби війна продовжувалась нескінченно.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росія не демонструє ознак, що хоче завершити війну. москва як інформаційно, так і воєнними діями показує, що хоче продовжувати терор та агресію.