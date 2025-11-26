$42.400.03
Ексклюзив
14:29 • 3076 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 9928 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 13869 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 17373 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 14355 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 20068 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
26 листопада, 08:59 • 31013 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18678 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31436 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 17204 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Розмова Віткоффа з ушаковим: Дональд Трамп-молодший відповів критикам спецпредставника президента США

Київ • УНН

 740 перегляди

Дональд Трамп-молодший відповів на критику спецпредставника США Стіва Віткоффа, який провів телефонну розмову з помічником путіна щодо пропозицій "мирної угоди". Трамп-молодший заявив, що критики Віткоффа хочуть, аби війна продовжувалась нескінченно.

Розмова Віткоффа з ушаковим: Дональд Трамп-молодший відповів критикам спецпредставника президента США
Фото: www.instagram.com/donaldjtrumpjr

Американський бізнесмен і син президента США Дональд Трамп-молодший відповів на критику щодо спеціального представника США Стіва Віткоффа, якого Дональд Трамп-старший уповноважив на переговори з росіянами щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Трампа-молодшого в соцмережі "Х".

Деталі

Йдеться про телефонну розмову, яку Віткофф минулого місяця провів з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим. Під час розмови Віткофф давав поради, як краще представити російські пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Видання Bloomberg зазначало, що ця розмова вперше дає безпосереднє уявлення про нещодавню тактику Віткоффа щодо переговорів з росією та про те, що, схоже, є походженням 28-пунктової мирної пропозиції щодо України.

У відповідь Трамп-молодший заявив, що "критики Віткоффа хочуть, аби війна продовжувалась нескінченно".

Складається враження, що ці медійні та "глибокі державні" ідіоти ніколи успішно не домовлялися про угоду в реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткоффа хочуть, щоб будь-яка мирна угода з Україною провалилася, аби вони могли продовжувати цю війну нескінченно. Досить, досить вже!

- емоційно написав він.

Додатково

Міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації під час нещодавньої зустрічі з українськими чиновниками. Водночас, як повідомляє NBC News, в адміністрації Трампа спостерігається розкол щодо припинення російсько-української війни.

Одна частина чиновників США вважає Україну "головною перепоною" для припинення війни, інші звинувачують росію у агресивному вторгненні.

На це відреагували держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс. Обидва назвали повідомлення про розкол в адміністрації Трампа "фейком" і "брехнею".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росія і США попередньо домовились про візит спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа до москви наступного тижня.

Водночас помічник путіна юрій ушаков заявив, що кремль не обговорював мирний план США під час зустрічі з американською стороною.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп-молодший
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна