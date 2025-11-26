Розмова Віткоффа з ушаковим: Дональд Трамп-молодший відповів критикам спецпредставника президента США
Київ • УНН
Дональд Трамп-молодший відповів на критику спецпредставника США Стіва Віткоффа, який провів телефонну розмову з помічником путіна щодо пропозицій "мирної угоди". Трамп-молодший заявив, що критики Віткоффа хочуть, аби війна продовжувалась нескінченно.
Американський бізнесмен і син президента США Дональд Трамп-молодший відповів на критику щодо спеціального представника США Стіва Віткоффа, якого Дональд Трамп-старший уповноважив на переговори з росіянами щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Трампа-молодшого в соцмережі "Х".
Деталі
Йдеться про телефонну розмову, яку Віткофф минулого місяця провів з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим. Під час розмови Віткофф давав поради, як краще представити російські пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.
Видання Bloomberg зазначало, що ця розмова вперше дає безпосереднє уявлення про нещодавню тактику Віткоффа щодо переговорів з росією та про те, що, схоже, є походженням 28-пунктової мирної пропозиції щодо України.
У відповідь Трамп-молодший заявив, що "критики Віткоффа хочуть, аби війна продовжувалась нескінченно".
Складається враження, що ці медійні та "глибокі державні" ідіоти ніколи успішно не домовлялися про угоду в реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткоффа хочуть, щоб будь-яка мирна угода з Україною провалилася, аби вони могли продовжувати цю війну нескінченно. Досить, досить вже!
Додатково
Міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації під час нещодавньої зустрічі з українськими чиновниками. Водночас, як повідомляє NBC News, в адміністрації Трампа спостерігається розкол щодо припинення російсько-української війни.
Одна частина чиновників США вважає Україну "головною перепоною" для припинення війни, інші звинувачують росію у агресивному вторгненні.
На це відреагували держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс. Обидва назвали повідомлення про розкол в адміністрації Трампа "фейком" і "брехнею".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що росія і США попередньо домовились про візит спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа до москви наступного тижня.
Водночас помічник путіна юрій ушаков заявив, що кремль не обговорював мирний план США під час зустрічі з американською стороною.