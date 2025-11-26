$42.400.03
Разговор Уиткоффа с ушаковым: Дональд Трамп-младший ответил критикам спецпредставителя президента США

Киев • УНН

 • 1866 просмотра

Дональд Трамп-младший ответил на критику спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который провел телефонный разговор с помощником путина относительно предложений "мирного соглашения". Трамп-младший заявил, что критики Уиткоффа хотят, чтобы война продолжалась бесконечно.

Разговор Уиткоффа с ушаковым: Дональд Трамп-младший ответил критикам спецпредставителя президента США
Фото: www.instagram.com/donaldjtrumpjr

Американский бизнесмен и сын президента США Дональд Трамп-младший ответил на критику в адрес специального представителя США Стива Виткоффа, которого Дональд Трамп-старший уполномочил на переговоры с россиянами по прекращению войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Трампа-младшего в соцсети "Х".

Детали

Речь идет о телефонном разговоре, который Виткофф в прошлом месяце провел с помощником российского диктатора владимира путина юрием ушаковым. Во время разговора Виткофф давал советы, как лучше представить российские предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

Издание Bloomberg отмечало, что этот разговор впервые дает непосредственное представление о недавней тактике Виткоффа по переговорам с россией и о том, что, похоже, является происхождением 28-пунктового мирного предложения по Украине.

В ответ Трамп-младший заявил, что "критики Виткоффа хотят, чтобы война продолжалась бесконечно".

Создается впечатление, что эти медийные и "глубокие государственные" идиоты никогда успешно не договаривались о сделке в реальном мире. Совершенно очевидно, что почти все критики Виткоффа хотят, чтобы любое мирное соглашение с Украиной провалилось, чтобы они могли продолжать эту войну бесконечно. Хватит, хватит уже!

- эмоционально написал он.

Дополнительно

Министр армии США Дэн Дрисколл выразил пессимистическую оценку ситуации во время недавней встречи с украинскими чиновниками. В то же время, как сообщает NBC News, в администрации Трампа наблюдается раскол по прекращению российско-украинской войны.

Одна часть чиновников США считает Украину "главной преградой" для прекращения войны, другие обвиняют Россию в агрессивном вторжении.

На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оба назвали сообщения о расколе в администрации Трампа "фейком" и "ложью".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россия и США предварительно договорились о визите спецпосланника американского президента Стива Виткоффа в Москву на следующей неделе.

В то же время помощник путина юрий ушаков заявил, что кремль не обсуждал мирный план США во время встречи с американской стороной.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп-младший.
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина